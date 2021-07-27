Верховный суд Чехии отменил обязательное ношение масок в стране
В Чехии суд отменил масочный режим вопреки требованиям МОЗ
Об этом сообщает Seznam Zprávy, передает РБК-Украина.
Носить маски будет обязательно в магазинах, общественном транспорте и ресторанах. Оно вступит в силу через три дня после того, как Минздрав Чехии ознакомится с документом.
"Если ответчик (Министерство здравоохранения, - ред.) не в состоянии выполнить требования закона о пандемии по обоснованию принятых чрезвычайных мер, несмотря на неоднократные обвинения со стороны суда, задача суда - отменить такие меры с невозможностью пересмотра или признать их незаконными, если срок их действия уже закончился", - заявил судья Верховного Суда.
При этом в Минздраве заявили, что требование носить маски в общественных местах является абсолютно необходимым, поскольку в Чехии еще не достаточный уровень вакцинации и распространяются различные штаммы коронавируса.
Иск в Верховный суд подал гражданин Чехии с инвалидностью. Он страдает заболеванием дыхательных путей, и утверждает, что по состоянию здоровья не может носить маску.
При этом Минздрав не внес его заболеванияе в список исключений, по которым разрешено не носить защитную маску.
В то же время в Минздраве Чехии утверждают, что использование маски не ограничивает поступление кислорода в организм. По словам министра Адама Войтеха, в связи с пандемией, неуместно делать никаких исключений.
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