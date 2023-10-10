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Верховный комиссар ООН по правам человека заявил о гибели гражданских в Газе и назвал осаду нарушением международного права

10 октября, 2023 вторник
13:58
Мир ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк прокомментировал действия израильской авиации в Газе, отметив, что многоэтажные жилые дома, школы и здания ООН стали объектами атак, что является нарушением международного права

Об этом сообщает Reuters .

Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Уолкер Тюрк заявил, что израильская авиация наносит удары по жилым домам, включая большие многоэтажки, а также по школам и зданиям ООН по всей территории Газы, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

"Международное гуманитарное право является четким: обязательство постоянно заботиться о защите гражданского населения и гражданских объектов остается в силе на протяжении всех атак", - говорится в заявлении Волкера Тюрка.

В ответ на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта об усилении блокады сектора Газа, Тюрк заявил, что "осады", ставящие под угрозу жизнь гражданского населения, запрещены международным правом.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС заявили, что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты".

ООН
Израиль
Палестина
Война в Израиле
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