Верховная Рада выполнила весь список рекомендаций от Еврокомиссии, - Стефанчук

Об этом говорится на сайте парламента.

"Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада Украины выполнила свою часть работы и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии", – отметил Руслан Стефанчук.

Глава Верховной Рады перечислил все принятые парламентом решения и законы, необходимые Украине для вступления в Евросоюз:

Реформа Конституционного суда: закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе";

Закон "О медиа";

Закон "О национальных меньшинствах (сообществах)";

Борьба с отмыванием средств: закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга"; Закон "О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма"; Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Руслан Стефанчук также добавил, что в продолжение судебной реформы избрали двух кандидатов в Высший совет правосудия.

"Я благодарю народных депутатов Украины, которые поддержали все решения, приближающие нас к ЕС! Спасибо нашим европейским партнерам и союзникам! Наш курс — полноправное членство в Европейском Союзе!" – подчеркнул спикер парламента.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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