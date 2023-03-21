Верховная Рада выделила дополнительные пол триллиона на безопасность и оборону
Верховная Рада Украины приняла изменения в госбюджет, предполагающие увеличение расходов на рекордные 537,2 миллиарда гривен, преимущественно на оборону
Об этом информирует нардеп Алексей Гончаренко .
ВРУ увеличила в 2023 году расходы на национальную безопасность и оборону на 537,2 млрд. грн.
Сразу в целом принятие законопроекта №9105 поддержали 325 народных депутатов.
518 млрд грн направят на нужды военных - денежное довольствие военных, питание, производство и закупку специального оборудования.
Еще 19 млрд грн – на пополнение Резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер.
Глава Бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа уточнила , что к проекту закона добавили норму о том, что средства РФГБ должны использовать, в частности, на выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военных - не менее 3 млрд грн в этом году и на строительство фортификационных сооружений - не меньше 2 млрд грн.
- 13 марта правительство поддержало законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн.
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