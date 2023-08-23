Верховная Рада возобновила обязательную отчетность партий
В среду, 23 августа, Верховная рада одобрила законопроект №9419-1, которым возобновила обязательную финансовую отчетность политических партий
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За законопроект №9419-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий" проголосовало 309 депутатов.
Теперь документ отправят на подпись президенту.
После вступления закона в силу политические партии должны подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались, начиная с 2020 года. На это отводится 120 дней. На подачу отчетов по государственному финансированию – 90 дней.
В пояснительной записке к документу отмечается, что 2 апреля 2020 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". Этим законом была введена отсрочка для политических партий в предоставлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
В результате политические партии фактически прекратили предоставлять финансовые отчеты, а контролирующий орган лишен возможности осуществлять контроль как за частным финансированием партий, так и за целевым расходованием средств государственного финансирования.
- В ноябре 2021 года глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков призвал Владимира Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях и отправить его на доработку.
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