Верховная Рада уволила главу НБУ Кирилла Шевченко

В Раду внесли проект постановления о назначении на должность главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Об уходе Шевченко сообщил в телеграме народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины", - написал нардеп.

Сообщается, что самого Кирилла Шевченко во время увольнения не было.

Поддержали это решение 263 депутата.

Справка. Кирилла Шевченко Верховная Рада назначила председателем Национального банка Украины 16 июля 2020 года.

Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем.

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