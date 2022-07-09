Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Закон №5339 изменяет алгоритм взаимодействия государства, бизнеса и общественности в вопросах выдачи разрешений на выбросы и контроль за загрязнением воздуха.

"Действующая процедура получения разрешения на выбросы в атмосферный воздух давно устарела и нуждалась в кардинальных решениях. Чтобы сделать ее максимально прозрачной, необходимо вводить онлайн-формат, открывать доступ к информации каждому. С принятием закона имеем все основания запустить электронный модуль "э-Воздух" как часть Единой национальной онлайн-платформы ЭкоСистема", - сказал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

В законопроекте усовершенствовали разрешительную систему, а именно:

определили четкий перечень необходимых для получения разрешений документов;

процедуру перевели в онлайн, чтобы отказаться от бумаг и пошагово отслеживать получение разрешения предприятием;

общественность может участвовать в принятии решений.

Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха и вводит обязательные автоматизированные системы контроля выбросов загрязняющих веществ – "контроль на трубе". Это позволит уменьшить количество выбросов в атмосферу, повысит уровень экологии в Украине и сохранит здоровье населению.

Также, законопроект имеет норму о необходимости создания региональных программ по улучшению состояния окружающей среды, чего раньше не было. Это станет основой восстановления после войны.