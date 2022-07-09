Верховная Рада усовершенствовала закон об атмосфере. Что изменится
9 июля Верховная Рада Украины одобрила законопроект о внесении изменений в Закон "Об охране атмосферного воздуха"
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Закон №5339 изменяет алгоритм взаимодействия государства, бизнеса и общественности в вопросах выдачи разрешений на выбросы и контроль за загрязнением воздуха.
"Действующая процедура получения разрешения на выбросы в атмосферный воздух давно устарела и нуждалась в кардинальных решениях. Чтобы сделать ее максимально прозрачной, необходимо вводить онлайн-формат, открывать доступ к информации каждому. С принятием закона имеем все основания запустить электронный модуль "э-Воздух" как часть Единой национальной онлайн-платформы ЭкоСистема", - сказал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
В законопроекте усовершенствовали разрешительную систему, а именно:
- определили четкий перечень необходимых для получения разрешений документов;
- процедуру перевели в онлайн, чтобы отказаться от бумаг и пошагово отслеживать получение разрешения предприятием;
- общественность может участвовать в принятии решений.
Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха и вводит обязательные автоматизированные системы контроля выбросов загрязняющих веществ – "контроль на трубе". Это позволит уменьшить количество выбросов в атмосферу, повысит уровень экологии в Украине и сохранит здоровье населению.
Также, законопроект имеет норму о необходимости создания региональных программ по улучшению состояния окружающей среды, чего раньше не было. Это станет основой восстановления после войны.
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