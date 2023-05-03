Верховная Рада упростила процедуру демонтажа памятников российскому наследию
3 мая Верховная Рада приняла проект Закона Украины, создающий правовые основания для изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников, являющихся символикой коммунистического тоталитарного режима или российской имперской политики
Об этом идет речь на сайте Минкульта.
"Это позволит всем вовлеченным в процесс органам власти гораздо быстрее и законным способом освобождать публичное пространство от памятников, глорифицирующих российскую империю. К примеру, в Полтаве городские власти не хотели перемещать памятники, посвященные Петру I, аргументируя это отсутствием законных оснований. Надеюсь, что после принятия данного закона таких аргументов у местных властей больше не будет", - прокомментировал принятие закона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Законом установлены критерии отнесения объектов культурного наследия к знакам русской имперской и русской тоталитарной политики.
В частности, к ним относятся памятники лицами и событиями, которые были мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой и сегодня используются русской пропагандой для распространения собственных нарративов.
- Депутаты Полтавского городского совета поддержали инициативу демонтировать памятники советским генералам Алексею Зигину, Николаю Ватутину и поэту Александру Пушкину.
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