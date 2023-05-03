Об этом идет речь на сайте Минкульта.

"Это позволит всем вовлеченным в процесс органам власти гораздо быстрее и законным способом освобождать публичное пространство от памятников, глорифицирующих российскую империю. К примеру, в Полтаве городские власти не хотели перемещать памятники, посвященные Петру I, аргументируя это отсутствием законных оснований. Надеюсь, что после принятия данного закона таких аргументов у местных властей больше не будет", - прокомментировал принятие закона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Законом установлены критерии отнесения объектов культурного наследия к знакам русской имперской и русской тоталитарной политики.

В частности, к ним относятся памятники лицами и событиями, которые были мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой и сегодня используются русской пропагандой для распространения собственных нарративов.