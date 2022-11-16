Верховная Рада Украины призвала партнеров исключить Россию из G20

Об этом информируют в телеграме народные депутаты Украины Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

16 ноября Верховная Рада призвала исключить Россию из G20 и приняла соответствующее постановление №8203.

"Парламент обратился к государствам Группы двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы... То есть сделать G19", – пишет Железняк.

Поддержали это решение 310 народных избранников. Среди присутствующих 35 не сделали свой выбор.

"Целенаправленное уничтожение РФ населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками, которые не преследуют никаких военных целей и имеют исключительно террористическую цель", - подчеркнул Железняк.

Сообщается, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Россию исключили из G8.

"Уже давно пора гнать ее и из G20", – добавил Гончаренко.

Напомним, что 15 ноября стартовал саммит стран G20 в Индонезии.

США ожидают, что группа G20 после завершения встречи в Индонезии осудит войну России против Украины и ее губительное влияние на мировую экономику.

15 ноября Президент Украины призвал G20 прекратить разрушительную войну Российской Федерации и назвал условия для ее прекращения.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ривне, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Большой двадцатки заявил, что после предварительного обсуждения, как закончить войну, РФ выпустила почти сотню ракет. Также он призвал исключить РФ из G20.