Верховная Рада Украины обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту и странам ЕС по поводу закрытия неба, новых санкций против РФ, передачи Украине самолетов и ПВО

Проект постановления об обращении Верховная Рада опубликовала на официальном сайте.



Обращение будет направлено ООН, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, другим международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам государств-членов ЕС и НАТО.



В частности, Верховная Рада Украины в своем обращении призывает к следующим шагам:



1) создать бесполетную зону над Украиной во избежание массовых жертв среди мирного населения и обеспечения безопасности гуманитарных коридоров;



2) принять на уровне государственных парламентов резолюции с требованиями к правительствам собственных стран усилить санкции против РФ и Беларуси, в которых, по требованию Рады, должна идти речь об отказе от импорта российской нефти, газа, угля и электроэнергии; о всеобъемлющем запрете на торговлю с РФ и Беларусью и о закрытии портов и воздушного пространства для самолетов и кораблей России;

3) остановить международное транспортное сообщение с РФ и исключить ее из всех международных и межпарламентских организаций, ассамблей, ассоциаций, международных спортивных федераций, межгосударственных культурных и других союзов и объединений;



4) привлечь виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершаемых войсками Российской Федерации в Украине, к ответственности; в частности, речь идет и о высшем военно-политическом руководстве РФ;

5) безотлагательно передать Украине самолеты МиГ-29 и Су-25, которые есть в наличии у государств-членов НАТО, а также системы ПВО типа "земля-воздух";

6) создать и наполнить реальными средствами международный Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины, в том числе за счет конфискации активов РФ, ее физических и юридических лиц, на которых были наложены санкции;



7) принять Парламентами государств-членов ЕС отдельные заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства-кандидата на членство в Европейском Союзе.



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