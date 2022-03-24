Верховная Рада Украины обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту и странам ЕС по поводу закрытия неба, новых санкций против РФ, передачи Украине самолетов и ПВО
Верховная Рада Украины обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту и странам Европейского союза по вопросу закрытия неба, новых санкций против Российской Федерации, передачи Украине самолетов и установок противовоздушной обороны типа "земля-воздух"
Проект постановления об обращении Верховная Рада опубликовала на официальном сайте.
Обращение будет направлено ООН, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, другим международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам государств-членов ЕС и НАТО.
В частности, Верховная Рада Украины в своем обращении призывает к следующим шагам:
1) создать бесполетную зону над Украиной во избежание массовых жертв среди мирного населения и обеспечения безопасности гуманитарных коридоров;
2) принять на уровне государственных парламентов резолюции с требованиями к правительствам собственных стран усилить санкции против РФ и Беларуси, в которых, по требованию Рады, должна идти речь об отказе от импорта российской нефти, газа, угля и электроэнергии; о всеобъемлющем запрете на торговлю с РФ и Беларусью и о закрытии портов и воздушного пространства для самолетов и кораблей России;
3) остановить международное транспортное сообщение с РФ и исключить ее из всех международных и межпарламентских организаций, ассамблей, ассоциаций, международных спортивных федераций, межгосударственных культурных и других союзов и объединений;
4) привлечь виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершаемых войсками Российской Федерации в Украине, к ответственности; в частности, речь идет и о высшем военно-политическом руководстве РФ;
5) безотлагательно передать Украине самолеты МиГ-29 и Су-25, которые есть в наличии у государств-членов НАТО, а также системы ПВО типа "земля-воздух";
6) создать и наполнить реальными средствами международный Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины, в том числе за счет конфискации активов РФ, ее физических и юридических лиц, на которых были наложены санкции;
7) принять Парламентами государств-членов ЕС отдельные заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства-кандидата на членство в Европейском Союзе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное