Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников космического агентства

За соответствующее постановление №5477 проголосовал 281 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу, передает Укринформ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, среди задач ВСК - расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли Украины, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий; расследование фактов незаконных передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли.