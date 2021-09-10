Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников космического агентства
Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли
За соответствующее постановление №5477 проголосовал 281 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу, передает Укринформ.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, среди задач ВСК - расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли Украины, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий; расследование фактов незаконных передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли.
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