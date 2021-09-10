Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников космического агентства

Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников космического агентства

10 сентября, 2021 пятница
14:25
Общество

Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли

За соответствующее постановление №5477 проголосовал 281 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу, передает Укринформ.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, среди задач ВСК - расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли Украины, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий; расследование фактов незаконных передачи, продажи и иного отчуждения технологий в космической отрасли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Верховная Рада
ВСК
Читайте также:
польща кордон
9 сентября, 2021 четверг
Польша открыла границы для украинских туристов: условия въезда
Ярослава Магучіх
9 сентября, 2021 четверг
Украинка Магучих снова сфотографировалась рядом с доверенным лицом Путина. Фотофакт
Тайсон Ф'юрі
9 сентября, 2021 четверг
Фьюри пренебрежительно высказался об Усике
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.63
    Покупка 26.63
    Продажа 26.86
  • EUR
    Покупка 31.41
    Продажа 31.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
10 сентября
16:54
путлер
Налоговая служба Швеции запретила супругам назвать ребенка Владимиром Путиным
16:40
Отравление в школе на Хмельнитчине: количество пострадавших возросло
16:36
Требовал 50 тыс. грн за закрытие дела: СБУ поймала на взятке прокурора Донецкой области
16:23
НБУ решил ликвидировать банк "Земельный капитал"
16:19
Андрей Парубий
Парламентская ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по "вагнергейту", - Андрей Парубий
16:15
В КГГА пришли с обысками в связи с хищением 6 млн грн на закупках лекарств для онкобольных
16:00
зерно
В Украине намолочено 45 млн тонн зерна, уборка урожая продолжается
15:56
Рада
Рада требует от России прекратить преследование Джелялова и Ахтемова
15:50
Оскар
Пять фильмов пройдут нацотбор на премию "Оскар"
15:43
В Киеве разоблачили мошенническую схему: подделывали результаты ПЦР-тестов и COVID-справки
В Киеве разоблачили мошенническую схему: подделывали результаты ПЦР-тестов и COVID-справки
15:43
4G метро
Киевское метро из-за карантина может работать с ограничениями на вход
15:35
Легендарные футболисты Фигу и Роберто Карлос открыли в Киеве школу "Реала"
15:19
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Залужный назвал количество российских войск на украинской границе и оккупированных территориях
15:14
Валерий Залужный
У России есть намерения вести широкомасштабную агрессию на Донбассе во время учений "Запад-2021", - главнокомандующий ВСУ Залужный
15:13
Астронавт NASA сфотографировал ночной Каир из иллюминатора МКС
Астронавт NASA сфотографировал ночной Каир из иллюминатора МКС
15:04
В 27 лет умер бывший футболист "Металлиста" Денис Барвинко
14:54
флаг России
ЕС продлил персональные санкции против РФ из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе
14:45
Зеленский
Это решает народ Украины, - Зеленский о выдвижении на второй срок
14:44
Британский тяжеловес предупредил Усика о самом опасном "оружии" Джошуа
14:31
Дмитрий Разумков
В отставку вскоре могут уйти три-четыре министра, - Разумков
14:14
Нидерландский тренер Хиддинк объявил о завершении карьеры
14:09
В Украине запретили сексизм в рекламе
13:58
Николай Давидюк
Причин для наказания Гео Лероса нет, "слуги" действуют манипулятивно, - Давидюк
13:51
В конце сентября в Украине пройдут масштабные военные учения с участием около 12,5 тыс. военных
13:51
Усиление карантина в Украине: Минздрав просит Кабмин собраться на внеочередное заседание
13:44
Криштиану Роналду
Стало известно, почему сорвался переход Роналду в "Манчестер Сити"
13:43
На следующей неделе оккупанты на Донбассе проведут военные сборы, - Минобороны
13:29
вакцина
МЗ: Лица без гражданства и иностранцы могут сделать прививку против COVID-19 в Украине
13:24
Денис Шмигаль
Правительство не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду во время отопительного сезона, - Шмыгаль
13:05
Япония отказалась от проведения клубного ЧМ по футболу
12:48
В Чернигове произошел пожар в общежитии: эвакуировали 49 человек
12:34
Недобитое село, любовь с роботом и тайны модной индустрии - 5 новых книг, которые мы ждали
12:21
Зеленский
"Может быть": Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с РФ
12:20
Джекпот Powerball США достиг $409 миллионов, украинцы могут выиграть огромный приз в эту субботу
12:18
Дмитрий Чигринский
Экс-футболист "Барселоны" Чигринский перешел в бывший клуб Блохина
11:57
Ярослава Магучих
Магучих ответила на критику ее совместного фото с россиянкой
11:48
вакцина AstraZeneca
Истек срок годности: в Великобритании выбросят 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca
11:45
В Киеве на Броварском проспекте частично ограничат движение до конца сентября
11:33
Украинский тяжеловес перед боем с россиянином провел тренировку у подножия Эйфелевой башни. ФОТО
11:15
Зеленский
Интересует, можем ли предметно встретиться с Путиным, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV