Верховная Рада разблокировала подписание закона о независимости Нацбанка
Депутаты Верховной Рады не поддержали отмену принятия закона об укреплении независимости Национального банка Украины
Проект постановления об отмене поддержали лишь 53 нардепа при минимально необходимых 226, сообщает Еспресо.TV.
Народные депутаты от фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Цымбалюк считают, что закон №5850 приняли с нарушениями требований Конституции и Регламента Верховной Рады.
В карточке законопроекта говорится, что после отклонения постановления, председатель ВР Руслан Стефанчук подписал законопроект и направил его на подпись президенту.
Справка: Закон №5850 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам деятельности Национального банка Украины" Верховная Рада приняла 19 октября.
Документ выделяет отдельные нормы о полномочиях Совета НБУ и порядке его взаимодействия с правлением. Также закон определяет круг контрагентов, с которыми можно будет проводить операции по золотовалютному резерву, пишет Лига.net.
Кроме этого, проект расширяет перечень квалификационных требований к лицам, назначаемым на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, и дополняет перечень оснований для их увольнения.
Как отмечает Укринформ, для уменьшения рисков возможного давления на Национальный банк законопроект предлагает исключить положения закона о НБУ, которые "по сути обязывают учреждение поддерживать экономическую политику правительства, если она не противоречит обеспечению стабильности гривни".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.06
Покупка 26.06Продажа 26.3
-
EUR
Покупка 29.98Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное