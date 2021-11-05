Верховная Рада разблокировала подписание закона о независимости Нацбанка

Проект постановления об отмене поддержали лишь 53 нардепа при минимально необходимых 226, сообщает Еспресо.TV.



Народные депутаты от фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Цымбалюк считают, что закон №5850 приняли с нарушениями требований Конституции и Регламента Верховной Рады.



В карточке законопроекта говорится, что после отклонения постановления, председатель ВР Руслан Стефанчук подписал законопроект и направил его на подпись президенту.



Справка: Закон №5850 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам деятельности Национального банка Украины" Верховная Рада приняла 19 октября.



Документ выделяет отдельные нормы о полномочиях Совета НБУ и порядке его взаимодействия с правлением. Также закон определяет круг контрагентов, с которыми можно будет проводить операции по золотовалютному резерву, пишет Лига.net.



Кроме этого, проект расширяет перечень квалификационных требований к лицам, назначаемым на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, и дополняет перечень оснований для их увольнения.



Как отмечает Укринформ, для уменьшения рисков возможного давления на Национальный банк законопроект предлагает исключить положения закона о НБУ, которые "по сути обязывают учреждение поддерживать экономическую политику правительства, если она не противоречит обеспечению стабильности гривни".



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