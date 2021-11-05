Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Верховная Рада разблокировала подписание закона о независимости Нацбанка

Верховная Рада разблокировала подписание закона о независимости Нацбанка

5 ноября, 2021 пятница
17:45
Экономика

Депутаты Верховной Рады не поддержали отмену принятия закона об укреплении независимости Национального банка Украины

Проект постановления об отмене поддержали лишь 53 нардепа при минимально необходимых 226, сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Цымбалюк считают, что закон №5850 приняли с нарушениями требований Конституции и Регламента Верховной Рады.

В карточке законопроекта говорится, что после отклонения постановления, председатель ВР Руслан Стефанчук подписал законопроект и направил его на подпись президенту.

Справка: Закон №5850 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам деятельности Национального банка Украины" Верховная Рада приняла 19 октября.

Документ выделяет отдельные нормы о полномочиях Совета НБУ и порядке его взаимодействия с правлением. Также закон определяет круг контрагентов, с которыми можно будет проводить операции по золотовалютному резерву, пишет Лига.net.

Кроме этого, проект расширяет перечень квалификационных требований к лицам, назначаемым на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, и дополняет перечень оснований для их увольнения.

Как отмечает Укринформ, для уменьшения рисков возможного давления на Национальный банк законопроект предлагает исключить положения закона о НБУ, которые "по сути обязывают учреждение поддерживать экономическую политику правительства, если она не противоречит обеспечению стабильности гривни".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
НБУ
Читайте также:
Ирина Геращенко
5 ноября, 2021 пятница
"Ответка" Зеленского. За высказывание двухлетней давности о "зеленых человечках" Геращенко хотят лишить права участвовать в пяти заседаниях Рады
російські війська
4 ноября, 2021 четверг
Виталий Портников: российские войска - это всегда сигнал
4 ноября, 2021 четверг
Лучший боксер мира объяснил, почему именно следующий бой самый важный в его карьере
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.06
    Покупка 26.06
    Продажа 26.3
  • EUR
    Покупка 29.98
    Продажа 30.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
5 ноября
18:47
Анатолий Ткачук
В Закарпатье нужно развивать сельское хозяйство для богатых, - эксперт
18:20
сепар
В Черкасской области трех боевиков "ЛНР" и "ДНР" осудили за террористическую деятельность
18:12
Задействовали запрещенные минометы: россияне 5 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС
18:05
Стало известно, сыграет ли Ярмоленко в решающем матче сборной Украины в отборе ЧМ-2022
17:48
Дмитрий Кулеба на форуме в Закарпатье
Мы повторно открываем Закарпатье – Кулеба
17:35
вакцина AstraZeneca
Во Львовской области утилизируют 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca
17:26
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Обидчик Ломаченко Лопес неожиданно засыпал украинского боксера комплиментами
17:09
Макс Кілман
Украинский футболист продлил контракт с клубом АПЛ
17:02
Кулеба
"Это была дипломатическая шпилька": Дмитрий Кулеба о реакции Венгрии на вступление Украины в НАТО
16:51
самолет covid
В ЕС рекомендуют ограничить въезд украинским туристам - каждая страна евросообщества будет решать отдельно
16:51
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 5 ноября. Вакцинация и конституционные права граждан
16:51
Дмитрий Разумков
"Разумная политика" от Разумкова: экс-спикер создал межфракционное объединение в ВР
16:36
Во Вьетнаме от коронавируса ошибочно вакцинировали 18 младенцев
16:34
Президент Португалии назначил досрочные парламентские выборы
16:31
Зеленский подписал закон об олигархах
16:20
Чжан Чжань
Заключенной за освещение эпидемии COVID-19 китайской журналистке грозит смерть в результате голодовки, - The Guardian
16:12
Юрий Досяк
Остановилось сердце ветерана АТО Юрия Досяка, который прошел Иловайск и был в российском плену
16:09
карантин
С 8 ноября Волынская область переходит в "красную" зону
16:03
Украинцам нужно научиться превращать свою мультикультурность в энергию, - Шеремета
15:59
Майк Тайсон
Легенда бокса Тайсон вслед за Фьюри решил подготовить Джошуа к реваншу с Усиком
15:47
Даниил Гетманцев
Бюджет получил почти 7 млн грн с начала налоговой амнистии, - Гетманцев
15:26
Хави
Официально: легендарный футболист Хави возглавит "Барселону"
15:10
Виктор Ляшко
Ляшко рассказал, когда украинцам будет доступна бустерная доза вакцины против COVID-19
14:58
посольство РФ Берлин
В Берлине нашли мертвым российского дипломата, СМИ говорят – "сотрудник ФСБ"
14:46
доктор
Фонд соцстрахования не будет платить пособие по больничным работникам, отстраненным из-за отказа от вакцинации от COVID-19
14:43
Pfizer
На 89% ниже уровень госпитализаций: в США завершили испытание таблеток от COVID-19 Pfizer
14:36
Состояние Саакашвили ухудшилось, начались проблемы с памятью, - News Georgia
14:09
Олег Сенцов
Венгерский сеператизм – это басни, - Олег Сенцов
13:57
сепар лнр
В подразделениях оккупантов обнаружили масштабное хищение военного имущества и горючего, - разведка
13:56
газ
Экспорт газа из Украины в октябре превысил импорт в три раза, - Оператор ГТС
13:44
На Закарпатье не только лучшие кофе и коньяк, а есть много неистовых событий, - Забужко
13:37
Верховная Рада
Рада приняла закон об электронной регистрации места жительства
13:36
Янукович
Януковичу объявили новое подозрение
13:31
На форуме идей и решений “Re:Open Zakarpattia”-2021 будут говорить о мультикультурности и сплоченности страны
12:55
СБУ разоблачила попытку хищения около 3 млрд грн на достройке Подольского моста в Киеве
12:47
СБУ
Служба безопасности разоблачила командира ВСУ: подозревают в разглашении россиянам гостайны
12:44
Анна Скороход и Антон Поляков
"Его убили": Скороход призвала создать ВСК по расследованию смерти Полякова
12:42
Рынок земли: украинцы зарегистрировали более 20 тыс. сделок по продаже сельхозучастков
12:42
Виталий Кличко
Кличко уволил своего заместителя из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода
12:19
Ирина Геращенко
От "зеленых человечков" до "зеленых чудиков". Рада не смогла лишить Геращенко права участвовать в пяти заседаниях парламента
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV