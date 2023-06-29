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Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации

29 июня, 2023 четверг
12:58
Общество

Верховная Рада Украины Верховная Рада расширила перечень граждан, которые могут быть призваны в ряды Вооруженных Сил Украины во время мобилизации. Эту норму проголосовали в законопроекте №9342 о доплатах и отпусках для военных

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Если президент Владимир Зеленский подпишет принятый закон, то в ряды ВСУ смогут мобилизовать тех мужчин, у которых есть родственники с инвалидностью.

Ранее военнообязанные могли получить отсрочку от мобилизации, если у них есть родственники с инвалидностью I или II группы. Эта же причина могла быть и основанием для увольнения в запас, если таких родственников имеет мобилизованный в ряды ВСУ.

После подписания закона президентом не служить можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных удерживать человека с инвалидностью.

Что известно о новых решениях Кабмина и ВРУ по военным

Военное руководство сообщало , что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премии.

Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

31 мая Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть уволен от призыва на срочную службу.

Украина
Верховная Рада
военные силы Украины
мобилизация
Война с Россией
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