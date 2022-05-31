Верховная Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла и других деятелей РПЦ
Парламент обратился к СНБО с требованием применения персональных санкций против церковных деятелей РПЦ, системно и активно поддерживающих войну против Украины
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Под санкции попадают 8 человек:
-16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл
- руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион
– заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
- митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон
- архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского Русской православной церкви Питирима
- протоиерея Русской православной церкви; писателя, проповедника и педагога Владимирова Артемия Владимировича
- митрофорного протоиерея Русской православной церкви, проповедника, телеведущего Ткачева Андрея Юрьевича,
– российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Русской православной церкви Осипова Алексея Ильича
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Напомним, 27 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров
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