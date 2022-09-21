Верховная Рада проголосовала за возвращение акцизов на горючее

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме.

Соответствующий законопроект #7668-д был поддержан в целом. За проголосовали 255 депутатов.

Его поддержали провластная фракция "Слуги Народа" и ее сателлиты. Ни одного голоса не дали "Европейская Солидарность" и ВО "Батькивщина", из "Голоса" за был только один депутат.

Железняк отмечает, что согласно положениям Закона возвращаются акцизы в размере:

бензин 100€/1000 литров;

дизель 100€/1000 литров;

биотопливо 100€/ 1000 литров;

газ 52€/1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.

Закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября.

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