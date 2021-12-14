Верховная Рада проголосовала за допуск иностранных военных в Украину для участия в учениях 2022 года
Верховная Рада Украины одобрила законопроект №6359 о допуске иностранных военных для участия в многонациональных учениях в 2022 году
За соответствующее решение проголосовало 318 нардепов, передает Еспресо.TV.
Закон обеспечивает выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства, повышает эффективность реализации национальных программ по развитию собственных вооруженных сил, а также дает возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других стран.
В документе говорится о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, в частности:
- многонациональному обучению "Объединенные усилия – 2022";
- украинско-американском обучении "Репид Трайдент – 2022";
- украинско-британском обучении "Казак Мейс – 2022";
- многонациональному обучению "Светлая лавина – 2022";
- украинско-польской учебе "Сильвер Сейбер – 2022";
- украинско-американском обучении "Си Бриз – 2022";
- украинско-румынском обучении "Риверайн – 2022";
- многонациональному обучению "Кленовая арка – 2022";
- многонациональному обучению "Викинг – 2022".
Финансирование расходов, связанных с проведением учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, в сумме 106 548, 33 тыс. грн (из которых 52 072,59 тыс. грн – на территории Украины) планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2022 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".
- Напомним, 27 сентября 2021 года в Украине изменили положение о военной службе в ВСУ. Следовательно, документ уточнил норму о заключении первого контракта с выпускниками высших военных учебных заведений и курсов подготовки офицерского состава.
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