Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля
Народные депутаты Украины одобрили продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней
За постановления №8189 и №8190 проголосовали 294 и 297 депутатов соответственно.
"Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней, до 19 февраля 2023 года. Это уже пятое голосование парламента за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня", - прокомментировал решение ВР нардеп Ярослав Железняк.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября предложил Верховной Раде продлить мобилизацию и военное положение.
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