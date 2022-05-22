Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 23 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 22 мая, парламентарии проголосовали за продление срока действия военного положения на 90 дней – до 23 августа. За это решение высказались 320 депутатов. Также ВР 315 голосами "за" продлила на 90 дней срок всеобщей мобилизации.

Таким образом депутаты поддержали соответствующее предложение президента Украины Владимира Зеленского, которое он внес 18 мая.

ВР впервые продлила военное положение на 90 дней, до этого она дважды увеличивала его срок на 30 дней.

Если боевые действия прекратятся до 23 августа, действие военного положения можно будет отменить досрочно.

В день полномасштабного вторжения России 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины. 15 марта согласовала его продление до 25 апреля. 19 апреля Зеленский подал законопроект о продлении военного положения, а 21 апреля парламент проголосовал за это решение: военное положение в стране продлили до 25 мая.

18 мая президент Украины предложил Верховной Раде продлить действие военного положения на 90 дней.

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