Верховная Рада призвала Швецию передать Украине истребители Gripen

Об этом он написал в facebook .

"Во время встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - говорится в сообщении.

Стефанчук также обсудил с Кнутссоном путь Украины к полноценному членству в ЕС и рассказал о выполнении нашей страной рекомендаций Еврокомиссии. Глава ВР отметил, что Украина рассчитывает на начало переговоров о вступлении уже в этом году.

"Напоследок - привлечение РФ к ответственности. Рассчитываю на дальнейшее эффективное взаимодействие со Швецией в коалиции Core Group для создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины", - добавил Стефанчук.