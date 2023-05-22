Верховная Рада призвала Швецию передать Украине истребители Gripen
Голова Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Швеции встретился госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen
Об этом он написал в facebook .
"Во время встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen", - говорится в сообщении.
Стефанчук также обсудил с Кнутссоном путь Украины к полноценному членству в ЕС и рассказал о выполнении нашей страной рекомендаций Еврокомиссии. Глава ВР отметил, что Украина рассчитывает на начало переговоров о вступлении уже в этом году.
"Напоследок - привлечение РФ к ответственности. Рассчитываю на дальнейшее эффективное взаимодействие со Швецией в коалиции Core Group для создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины", - добавил Стефанчук.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
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