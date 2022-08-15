Верховная Рада призвала мировое сообщество осудить ядерный терроризм РФ и ввести санкции против Росатома
Депутаты Верховной Рады Украины обратились к международному сообществу с призывом осудить акт ядерного терроризма РФ на временно оккупированной ЗАЭС
Об этом информирует в телеграмме Энергоатом.
"Верховная Рада Украины приняла Постановление № 7667 об обращении к ООН, ЕС, Европейскому Совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств-членов МАГАТЭ по осуждению акта ядерного терроризма, осуществляемого государством-агрессором на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар", – говорится в сообщении.
Это постановление поддержал 301 нардеп.
В постановлении призывают международное общество применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности государственной корпорации "Росатом", а также входящих в ее состав предприятий и организаций.
Представители Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и АО "Концерн Росэнергоатом", незаконно находящиеся на станции, непосредственно координируют действия вооруженных сил Российской Федерации против ЗАЭС, в частности меры, направленные на отключение ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий электропередач, объединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины", - говорится в постановлении.
Кроме того, народные избранники обращаются с просьбой к мировому сообществу – ввести санкции против руководителей Росатома и физических лиц, отвечающих за реализацию политики РФ против Украины.
Нардепы просят парламенты и правительства стран, входящих в Международное агентство по атомной энергии, обратиться к Генеральной конференции МАГАТЭ с требованием приостановки действия привилегий и прав РФ как члена МАГАТЭ, а также лишения права голоса России на заседаниях Совета руководителей и возможности участвовать в различных программах сотрудничества.
- 12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. А недавно в Совбезе РФ вообще заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно.
- В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.
- 14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
- 15 августа Энергоатом информировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.
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