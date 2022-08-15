Об этом информирует в телеграмме Энергоатом.

"Верховная Рада Украины приняла Постановление № 7667 об обращении к ООН, ЕС, Европейскому Совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств-членов МАГАТЭ по осуждению акта ядерного терроризма, осуществляемого государством-агрессором на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар", – говорится в сообщении.

Это постановление поддержал 301 нардеп.

В постановлении призывают международное общество применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности государственной корпорации "Росатом", а также входящих в ее состав предприятий и организаций.

Представители Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и АО "Концерн Росэнергоатом", незаконно находящиеся на станции, непосредственно координируют действия вооруженных сил Российской Федерации против ЗАЭС, в частности меры, направленные на отключение ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий электропередач, объединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины", - говорится в постановлении.

Кроме того, народные избранники обращаются с просьбой к мировому сообществу – ввести санкции против руководителей Росатома и физических лиц, отвечающих за реализацию политики РФ против Украины.

Нардепы просят парламенты и правительства стран, входящих в Международное агентство по атомной энергии, обратиться к Генеральной конференции МАГАТЭ с требованием приостановки действия привилегий и прав РФ как члена МАГАТЭ, а также лишения права голоса России на заседаниях Совета руководителей и возможности участвовать в различных программах сотрудничества.

12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. А недавно в Совбезе РФ вообще заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно.

В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал призывы о создании вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.

14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

15 августа Энергоатом информировал, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.

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