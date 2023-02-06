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Верховная Рада призвала Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу

6 февраля, 2023 понедельник
15:49
Украина

Верховная Рада поддержала обращение к Грузии с призывом о переводе экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За соответствующий проект постановления отдали свои голоса 311 нардепов.

Так, парламент призывает предоставить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, а также срочно перевести его на лечение за границу в европейские или американские медицинские учреждения.

Авторы проекта постановления указывают на то, что состояние Саакашвили критическое, о чем свидетельствуют выводы грузинских и международных специалистов.

Новости
Верховная Рада
Грузия
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