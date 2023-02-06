Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За соответствующий проект постановления отдали свои голоса 311 нардепов.

Так, парламент призывает предоставить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, а также срочно перевести его на лечение за границу в европейские или американские медицинские учреждения.

Авторы проекта постановления указывают на то, что состояние Саакашвили критическое, о чем свидетельствуют выводы грузинских и международных специалистов.