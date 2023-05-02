Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке к документу отмечено, что "государственная идеология российского национализма, более известная как концепция "русского мира", стала основой реализации РФ политики внешней экспансии с

целью восстановления российской империи".

"Война России против Украины раскрыла всему миру реальную сущность политического режима В. Путина, как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)" - говорится в записке.

Проект постановления зарегистрировали более 40 народных депутатов, среди которых представители разных политических сил. В частности, там есть депутаты от "Слуги Народа", "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Голоса", групп "За будущее" и "Доверие".

Одобренное постановление призывает ООН, Европарламент, Парламентские Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительства и парламенты иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики "рашизма".