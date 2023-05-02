Верховная Рада признала "рашизмом" политический режим в России
Во вторник, 2 мая, Верховная Рада Украины одобрила постановление, признающее действующий политический режим в РФ "рашизмом". Она также осуждает действия руководства страны, признав их тоталитарными и человеконенавистническими
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
В пояснительной записке к документу отмечено, что "государственная идеология российского национализма, более известная как концепция "русского мира", стала основой реализации РФ политики внешней экспансии с
целью восстановления российской империи".
"Война России против Украины раскрыла всему миру реальную сущность политического режима В. Путина, как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)" - говорится в записке.
Проект постановления зарегистрировали более 40 народных депутатов, среди которых представители разных политических сил. В частности, там есть депутаты от "Слуги Народа", "Европейской Солидарности", "Батькивщины", "Голоса", групп "За будущее" и "Доверие".
Одобренное постановление призывает ООН, Европарламент, Парламентские Ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительства и парламенты иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики "рашизма".
- Во вторник, 2 апреля, Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней до августа.
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