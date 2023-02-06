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Верховная Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

6 февраля, 2023 понедельник
15:16
Украина

Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля признала частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За соответствующее решение отдали свои голоса 333 нардепа.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, "члены ЧВК "Вагнер" ответственны за многочисленные случаи неправомерного и необоснованного военной необходимостью применения оружия против мирного населения Украины, акты жестокости и жестокого обращения, принудительного перемещения гражданских лиц, изнасилования, похищения детей нападения на учебные заведения, здравоохранения, культовые сооружения и т.д.".

Также авторы проекта постановления подчеркнули, что бойцы "Вагнера" причастны к дестабилизации, нарушению прав человека и незаконным операциям с природными ресурсами в странах Африки (ЦАР, Мали, Ливия) и Ближнего Востока (Сирия), что свидетельствует о международном характере их преступной деятельности.

Поэтому парламент обратился к правительствам и парламентам стран мира признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

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Верховная Рада
война с Россией
Вагнергейт
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