Верховная Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией
Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля признала частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
За соответствующее решение отдали свои голоса 333 нардепа.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, "члены ЧВК "Вагнер" ответственны за многочисленные случаи неправомерного и необоснованного военной необходимостью применения оружия против мирного населения Украины, акты жестокости и жестокого обращения, принудительного перемещения гражданских лиц, изнасилования, похищения детей нападения на учебные заведения, здравоохранения, культовые сооружения и т.д.".
Также авторы проекта постановления подчеркнули, что бойцы "Вагнера" причастны к дестабилизации, нарушению прав человека и незаконным операциям с природными ресурсами в странах Африки (ЦАР, Мали, Ливия) и Ближнего Востока (Сирия), что свидетельствует о международном характере их преступной деятельности.
Поэтому парламент обратился к правительствам и парламентам стран мира признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.
- В конце января нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительства предложения по официальному признанию ЧВК "Вагнер" террористической организацией.
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