Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За соответствующее решение отдали свои голоса 333 нардепа.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, "члены ЧВК "Вагнер" ответственны за многочисленные случаи неправомерного и необоснованного военной необходимостью применения оружия против мирного населения Украины, акты жестокости и жестокого обращения, принудительного перемещения гражданских лиц, изнасилования, похищения детей нападения на учебные заведения, здравоохранения, культовые сооружения и т.д.".

Также авторы проекта постановления подчеркнули, что бойцы "Вагнера" причастны к дестабилизации, нарушению прав человека и незаконным операциям с природными ресурсами в странах Африки (ЦАР, Мали, Ливия) и Ближнего Востока (Сирия), что свидетельствует о международном характере их преступной деятельности.

Поэтому парламент обратился к правительствам и парламентам стран мира признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.