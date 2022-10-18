Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией
18 октября Верховная Рада Украины признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией
Об этом написал в телеграмме народный депутат Украины Ярослав Железняк .
"Совет поддержал признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа", - написал Железняк.
Сообщается, что постановление поддержали 287 депутатов.
Народный избранник Алексей Гончаренко отметил важность признания парламентом временной оккупации Ичкерии и осуждения геноцида чеченского народа.
"Как глава межфракционного объединения "За свободный Кавказ", считаю, что это крайне важное решение. Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев. Это типичная империалистическая политика России по отношению к другим народам". ", – написал Гончаренко.
Верховная Рада заявила о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной территорией РФ в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава ООН.
- 1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина
- 5 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин не решился наказать Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина за критику минобороны РФ, поскольку боится потерять их поддержку .
- 8 октября британская разведка отметила, что критика Кадырова и Пригожина в адрес минобороны РФ может перекинуться на руководителей Кремля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.8
-
EUR
Покупка 38.46Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное