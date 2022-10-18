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Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией

18 октября, 2022 вторник
13:49
Общество

18 октября Верховная Рада Украины признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией

Об этом написал в телеграмме народный депутат Украины Ярослав Железняк .

"Совет поддержал признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа", - написал Железняк.

Сообщается, что постановление поддержали 287 депутатов.

Народный избранник Алексей Гончаренко отметил важность признания парламентом временной оккупации Ичкерии и осуждения геноцида чеченского народа.

"Как глава межфракционного объединения "За свободный Кавказ", считаю, что это крайне важное решение. Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев. Это типичная империалистическая политика России по отношению к другим народам". ", – написал Гончаренко.

Верховная Рада заявила о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной территорией РФ в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава ООН.

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Россия
Верховная Рада
ООН
Чечня
оккупированные территории
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