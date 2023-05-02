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Верховная Рада приняла закон об улучшении качества высшего образования

2 мая, 2023 вторник
18:57
Общество

Сегодня, 2 мая, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который должен повысить качество высшего образования в стране благодаря усовершенствованию работы Национального агентства

Об этом информирует прессслужба ВРУ.

Законопроект №8095 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению качества высшего образования" предлагает изменения, направленные на улучшение качества обучения.

В Раде поддержали усовершенствование механизмов работы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

Речь идет о структуре проработанной в соответствии с европейскими требованиями, в частности в части функционирования Апелляционной палаты.

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Закон также вводит посткредитационный мониторинг и конкретизирует механизм признания сертификатов об аккредитации образовательных программ. Конкретизирован механизм признания сертификатов, выданных иностранными аккредитационными агентствами, перечень которых утверждается Кабинетом Министров. Разрешается осуществлять оплату услуг за счет расходов бюджета на подготовку специалистов, научных и научно-педагогических кадров, усовершенствованные механизмы аккредитации образовательных программ.

Кроме того, теперь председатель, заместители, другие члены НАОКВО, а также должностные лица секретариата будут подавать декларации в соответствии с требованиями закона "О предотвращении коррупции", на них не распространяется законопроект "О государственной службе".

Сообщается, что эти изменения будут способствовать повышению качества высшего образования, полученного в украинских университетах.

  • 31 марта сообщалось, что 21 страна мира уже подтвердила проведение основной сессии национального мультипредметного теста: переговоры с отдельными загранучреждениями продолжаются.
  • Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый обратил внимание на стрессовые условия, в которых вынуждены учиться дети. Чиновник призвал обсудить вопрос о количестве предметов, которое учащиеся изучают сегодня в украинских школах.
  • С 24 февраля 2022 года около 772 909 школьников сменили с дневной на дистанционную форму получения образования. В то же время на домашнее обучение перешли 64 409 учащихся.
  • 3 апреля началась регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте.
  • В эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что МОН изучает мнение экспертной среды, родителей и детей, чтобы уже в 2024 году перейти на систему 12-летнего обучения.
  • В Министерстве образования и науки предоставили разъяснения по поводу комментариев о переходе на 12-летнюю систему школьного образования в Украине.
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