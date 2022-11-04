Верховная Рада приняла закон о защите украинской финансовой системы от России

Об этом в телеграмме сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Железняк информирует, что закон будет предусматривать:

недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ; расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней; установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Народный депутат отмечает, что ВР поддержала правки 16,19 и 22. Это значит, что срок статуса политически значимого лица будет сокращен с пожизненного до трех лет после пребывания в должности.

Ко второму чтению парламент также убрал правку, которая предусматривала внесение олигархов в список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений.

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