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OPINION

Признание оккупации Ичкерии. Какое значение имеет постановление Верховной Рады

Михаил Басараб
18 октября, 2022 вторник
14:25
Мнение

Надо работать, чтобы такие же постановления приняли парламенты наших западных партнеров

Это случилось. Верховная Рада Украины приняла постановление об осуждении оккупации Чеченской Республики Ичкерия и геноциде чеченского народа.

Проект постановления был подготовлен еще полгода назад.

Только те, кто был причастен к процессу разработки и продвижения проекта этого постановления, знают сколько сложных дискуссий нужно было пройти, преодолеть предубеждений и препятствий на этом пути.

Это общий результат всех политических сил – власти и оппозиции.

Что дает принятие постановления?

В Кремле хорошо знают, что конец внутренней конструкции "РФ" начнется с Северного Кавказа. Оттуда покатится цепная реакция

Это мощный целевой сигнал чеченскому народу. Они ждали этого решения ВРУ.

За пределами России живет четверть или треть народа. Все эти люди обязаны возмездия за свои страдания и страдания своих родственников. Большинство тех, кто вынужден оставаться в Чечне, живут с такой же настройкой. Ждут первого удачного повода.

В Кремле хорошо знают, что конец внутренней конструкции "РФ" начнется с Северного Кавказа. Оттуда покатится цепная реакция.

Надо работать, чтобы такие же постановления приняли парламенты наших западных партнеров.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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