Верховная Рада приняла Госбюджет на 2023 год

Об этом информирует народный депутат Украины IX созыва Ярослав Железняк .

"Парламент принял Госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом", - написал Железняк.

Поддержали это решение 295 депутатов, 35 – воздержались.

По фракциям:

Слуга народа - 211

Европейская Солидарность - 0

Родина - 0

Платформа за жизнь и мир - 18

За будущее – 15

Голос – 10

Доверие – 16

Восстановление Украины – 15

Внефракционные – 10.

"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд", - добавил нардеп.

Кабинет Министров на заседании 13 сентября утвердил законопроект о Государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000). На пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование предполагается выделить более 800 млрд грн – это 35% от всех расходов в проекте бюджета.

Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, планируется уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии, исключение – силовые структуры. Расходы на содержание органов госвласти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что правительство оставило все налоги на прибыль или доходы на следующий год без изменений, чтобы не провоцировать украинский бизнес к изменению налогового резидентства.

В проекте Госбюджета на 2023 год заложены средства на традиционную весеннюю индексацию пенсионерам.

Поддержка внутренне перемещенных украинцев и оплата протезирования – один из приоритетов для Минсоцполитики в 2023 году.

18 октября Верховная Рада Украины увеличила финансирование национальной безопасности и обороны еще на 386,9 млрд. гривен. За это отдали свои голоса 318 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы общего фонда государственного бюджета на 2022 год на более 386 млн гривен путем осуществления дополнительных внутренних заимствований.

31 октября Кабинет Министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2023 год до второго чтения.

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" выражали свое возмущение проектом Государственного бюджета на 2023 год, который готовили ко второму чтению.

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