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Верховная Рада приняла Госбюджет на 2023 год

3 ноября, 2022 четверг
14:36
политика

3 ноября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2023 год после второго чтения и в целом

Об этом информирует народный депутат Украины IX созыва Ярослав Железняк .

"Парламент принял Госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом", - написал Железняк.

Поддержали это решение 295 депутатов, 35 – воздержались.

По фракциям:

  • Слуга народа - 211
  • Европейская Солидарность - 0
  • Родина - 0
  • Платформа за жизнь и мир - 18
  • За будущее – 15
  • Голос – 10
  • Доверие – 16
  • Восстановление Украины – 15
  • Внефракционные – 10.

"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд", - добавил нардеп.

  • Кабинет Министров на заседании 13 сентября утвердил законопроект о Государственном бюджете Украины на 2023 год (№8000). На пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование предполагается выделить более 800 млрд грн – это 35% от всех расходов в проекте бюджета.
  • Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти. В частности, планируется уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии, исключение – силовые структуры. Расходы на содержание органов госвласти будут сокращены на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом.
  • Народный депутат Украины Ярослав Железняк отметил, что правительство оставило все налоги на прибыль или доходы на следующий год без изменений, чтобы не провоцировать украинский бизнес к изменению налогового резидентства.
  • В проекте Госбюджета на 2023 год заложены средства на традиционную весеннюю индексацию пенсионерам.
  • Поддержка внутренне перемещенных украинцев и оплата протезирования – один из приоритетов для Минсоцполитики в 2023 году.
  • 18 октября Верховная Рада Украины увеличила финансирование национальной безопасности и обороны еще на 386,9 млрд. гривен. За это отдали свои голоса 318 народных депутатов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы общего фонда государственного бюджета на 2022 год на более 386 млн гривен путем осуществления дополнительных внутренних заимствований.
  • 31 октября Кабинет Министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2023 год до второго чтения.
  • Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" выражали свое возмущение проектом Государственного бюджета на 2023 год, который готовили ко второму чтению.

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Общество
Украина
Верховная Рада
государственный бюджет
Слуга народу
Европейская солидарность
Ярослав Железняк
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