Верховная Рада приняла четыре евроинтеграционных закона

Об этом сообщает официальный сайт ВР.

Речь идет об одном законопроекте по предотвращению злоупотребления на оптовых энергетических рынках (№5322) и трех законопроектах, касающихся радиационной безопасности (№5860, №6425 и №3869).

"Законопроект 5322 – это о предотвращении злоупотребления на оптовых энергетических рынках. Это действительно проевропейский интеграционный законопроект. Он в Европе называется REMIT, и это для того, чтобы уменьшать влияние монопольных злоупотреблений или монопольных влияний на рынок, чтобы развивалась конкуренция", – объясняет глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус.

Как отмечает Герус по поводу других законопроектов, вопрос безопасности на атомных электростанциях особенно остро встает в контексте ЗАЭС.

"Это усиление параметров ядерной безопасности, введение механизма инспектора по радиационной безопасности, имплементация тех норм ядерной безопасности, которые сейчас работают в ЕС", – говорит он.

Теперь все документы должны быть проголосованы во втором чтении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит 77-ю Генассамблею ООН для консультаций по зоне ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

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