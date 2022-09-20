Верховная Рада приняла четыре евроинтеграционных закона
Во вторник, 20 сентября, на пленарном заседании Верховная Рада Украины приняла в первом чтении четыре евроинтеграционных законопроекта
Об этом сообщает официальный сайт ВР.
Речь идет об одном законопроекте по предотвращению злоупотребления на оптовых энергетических рынках (№5322) и трех законопроектах, касающихся радиационной безопасности (№5860, №6425 и №3869).
"Законопроект 5322 – это о предотвращении злоупотребления на оптовых энергетических рынках. Это действительно проевропейский интеграционный законопроект. Он в Европе называется REMIT, и это для того, чтобы уменьшать влияние монопольных злоупотреблений или монопольных влияний на рынок, чтобы развивалась конкуренция", – объясняет глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус.
Как отмечает Герус по поводу других законопроектов, вопрос безопасности на атомных электростанциях особенно остро встает в контексте ЗАЭС.
"Это усиление параметров ядерной безопасности, введение механизма инспектора по радиационной безопасности, имплементация тех норм ядерной безопасности, которые сейчас работают в ЕС", – говорит он.
Теперь все документы должны быть проголосованы во втором чтении.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит 77-ю Генассамблею ООН для консультаций по зоне ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.42
Покупка 40.42Продажа 41.33
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное