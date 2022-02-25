Верховная Рада показала маяки оккупантов для наведения обстрелов и просит украинцев обезвредить их

Об этом говорится в телеграмм-канале Верховной Рады.



"Обращать внимание на такие предметы. Маяки для наведения. При обнаружении выводить из строя или сообщать о таких "находках" в Нацполицию Украины", - сообщили в парламенте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb