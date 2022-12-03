Верховная Рада поддержала законопроект о развитии электрозарядной инфраструктуры

Об этом на фейсбуке сообщил Комитет ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ.

Парламентом принят законопроект №8172 "О развитии электрозарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств".

Согласно документу, в крупных украинских городах увеличится количество электробусов, установлена их минимальная часть в автобусных парках.

"Проект закона нацелен на создание условий для распространения использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, развития инфраструктуры зарядных станций, а также уменьшения зависимости Украины от импорта энергетических ресурсов и защиты окружающей среды", - отмечается в сообщении.

К 2027 году в городах с населением более 250 тыс. человек количество электробусов в автопарках должно быть не менее 25%, а к 2030 году - не менее 50%.

Напомним, 14 ноября сообщалось , что Энергоатом и Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности войдут в государственно-частный консорциум по разработкам для малых модульных реакторов. Совместные разработки должны ускорить "зеленый переход" Украины после победы.

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