Верховная Рада поддержала законопроект о развитии электрозарядной инфраструктуры
В первом чтении парламент принял законопроект о развитии электрозарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств
Об этом на фейсбуке сообщил Комитет ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ.
Парламентом принят законопроект №8172 "О развитии электрозарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств".
Согласно документу, в крупных украинских городах увеличится количество электробусов, установлена их минимальная часть в автобусных парках.
"Проект закона нацелен на создание условий для распространения использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, развития инфраструктуры зарядных станций, а также уменьшения зависимости Украины от импорта энергетических ресурсов и защиты окружающей среды", - отмечается в сообщении.
К 2027 году в городах с населением более 250 тыс. человек количество электробусов в автопарках должно быть не менее 25%, а к 2030 году - не менее 50%.
- Напомним, 14 ноября сообщалось , что Энергоатом и Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности войдут в государственно-частный консорциум по разработкам для малых модульных реакторов. Совместные разработки должны ускорить "зеленый переход" Украины после победы.
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