Верховная Рада поддержала отставку Шкарлета, Рябикина и Федорова с должностей министров

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Он отметил, что за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины проголосовали 295 депутатов. Один человек голосовал против, пятеро воздержались.

Также Гончаренко сообщил , что Рада поддержала отставку Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Верховная рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Гончаренко отметил, что Федорова будет переназначена на новую должность. Предварительно он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.

"Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании", – написал Гончаренко.