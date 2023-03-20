Верховная Рада поддержала отставку Шкарлета, Рябикина и Федорова с должностей министров
В понедельник, 20 марта, Верховная Рада Украины поддержала отставку Сергея Шкарлета, Павла Рябикина и Михаила Федорова с должностей министров Украины
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Он отметил, что за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины проголосовали 295 депутатов. Один человек голосовал против, пятеро воздержались.
Также Гончаренко сообщил , что Рада поддержала отставку Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Верховная рада отправила в отставку министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Гончаренко отметил, что Федорова будет переназначена на новую должность. Предварительно он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.
"Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании", – написал Гончаренко.
- Шкарлет на прошлой неделе написал заявление об отставке . При этом он написал свою фамилию с ошибкой .
- 20 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности главы Минобразования.
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