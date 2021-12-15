Верховная Рада переименовала Владимир-Волынский

Об этом сообщает 24 канал.



За проголосовали 348 народных депутатов



Верховная Рада вернула городу историческое название, и теперь он стал Владимиром.



Такое представление в парламент внес Волынский областной совет.

Напомним, в октябре горсовет Владимира-Волынского одобрил решение о возвращении исторического названия города.

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