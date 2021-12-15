Верховная Рада переименовала Владимир-Волынский
15 декабря нардепы приняли решение о переименовании города Владимир-Волынский во Владимир
Об этом сообщает 24 канал.
За проголосовали 348 народных депутатов
Верховная Рада вернула городу историческое название, и теперь он стал Владимиром.
Такое представление в парламент внес Волынский областной совет.
- Напомним, в октябре горсовет Владимира-Волынского одобрил решение о возвращении исторического названия города.
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