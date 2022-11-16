Верховная Рада освободила от налогов некоторые виды благотворительной помощи, собранной волонтерами
Верховная Рада Украины освободила от налогообложения некоторые виды благотворительной помощи, собранной волонтерами
Об этом информирует народный депутат и член профильного налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк .
16 ноября на заседании Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в пункт 165.1.54 статьи 165 Налогового кодекса Украины об освобождении от налогообложения определенных видов благотворительной помощи, собранной волонтерами.
"Это важный для волонтеров закон. Он предусматривает, что после включения лица в Реестр волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии РФ освобождение от налогообложения (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) распространяется не только на будущие периоды и предыдущий отчетный год, но и на срок с начала текущего отчетного года до момента внесения лица в Реестр волонтеров. Норма работает до конца 2022 года", – пишет Железняк.
За соответствующий закон в целом проголосовали 313 народных депутатов.
В пояснительной записке закона указано, что на фоне полномасштабной войны России и подъема волонтерского движения есть необходимость уточнить отдельные положения относительно Реестра волонтеров.
"Данный закон призван убрать территориальное ограничение расходов волонтеров только на участников боевых действий и жертв конфликта в Донецкой и Луганской области, а также устранить пробел по распространению налоговой льготы во времени", - говорится в сообщении.
Закон расширяет направления расходов лиц из Реестра волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии РФ, а также "уточнение вопроса распространения налоговой льготы на предыдущие правоотношения".
- Кроме того, сегодня ВРУ приняла постановление, в котором призывает партнеров исключить Россию из Большой двадцатки.
- Также народные депутаты Украины одобрили продление военного положения и мобилизацию еще на 90 дней.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное