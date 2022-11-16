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Верховная Рада освободила от налогов некоторые виды благотворительной помощи, собранной волонтерами

16 ноября, 2022 среда
18:09
Общество

Верховная Рада Украины освободила от налогообложения некоторые виды благотворительной помощи, собранной волонтерами

Об этом информирует народный депутат и член профильного налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк .

16 ноября на заседании Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в пункт 165.1.54 статьи 165 Налогового кодекса Украины об освобождении от налогообложения определенных видов благотворительной помощи, собранной волонтерами.

"Это важный для волонтеров закон. Он предусматривает, что после включения лица в Реестр волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии РФ освобождение от налогообложения (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора) распространяется не только на будущие периоды и предыдущий отчетный год, но и на срок с начала текущего отчетного года до момента внесения лица в Реестр волонтеров. Норма работает до конца 2022 года", – пишет Железняк.

За соответствующий закон в целом проголосовали 313 народных депутатов.

В пояснительной записке закона указано, что на фоне полномасштабной войны России и подъема волонтерского движения есть необходимость уточнить отдельные положения относительно Реестра волонтеров.

"Данный закон призван убрать территориальное ограничение расходов волонтеров только на участников боевых действий и жертв конфликта в Донецкой и Луганской области, а также устранить пробел по распространению налоговой льготы во времени", - говорится в сообщении.

Закон расширяет направления расходов лиц из Реестра волонтеров с учетом полномасштабной вооруженной агрессии РФ, а также "уточнение вопроса распространения налоговой льготы на предыдущие правоотношения".

  • Кроме того, сегодня ВРУ приняла постановление, в котором призывает партнеров исключить Россию из Большой двадцатки.
  • Также народные депутаты Украины одобрили продление военного положения и мобилизацию еще на 90 дней.

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Верховная Рада
Ярослав Железняк
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