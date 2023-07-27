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Верховная Рада одобрила отставку Ткаченко с должности министра культуры

27 июля, 2023 четверг
13:36
Общество

В четверг, 27 июля, Верховная Рада одобрила отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк .

Всего было 321 голос "за", 2 – "против", 6 депутатов воздержались.

Нардеп добавил, что вопрос назначения нового министра сегодня "не стоит в повестке дня и скорее всего не будет рассматриваться на этой неделе".

Ранее Железняк сообщал , что Ткаченко лично прибыл с выступлением в Раду.

"Начали рассмотрение вопроса отставки министра культуры Александра Ткаченко. Он пришел выступать лично в Раду", - говорится в сообщении.

Что известно об увольнении Ткаченко с должности главы Минкульта

Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

Александр Ткаченко  уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина о выделении Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.

Впоследствии на сайте Офиса президента появилась петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. По состоянию на 2 июня 2023 года она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июня сказал , что нет достаточных оснований для того, чтобы он инициировал увольнение  Ткаченко.

23 июня активисты снова потребовали отставки министра. Они появились с плакатами во время дискуссии на Книжном Арсенале в Киеве. Активисты были недовольны тем, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласился с петицией об увольнении Ткаченко, потому что не видит достаточно оснований для этого.

20 июля в интервью "Радио Свобода" Ткаченко заявил , что не намерен уходить с должности. В этом же интервью он сказал, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики. Сразу после обращения Зеленского Александр Ткаченко подал премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумений по поводу важности культуры во время войны.

26 июля комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко

Верховная Рада
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