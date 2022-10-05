Верховная Рада не выплачивает зарплату нардепам, выехавшим из страны без причин
С мая этого года не начисляется заработная плата народным депутатам, выехавшим за границу без уважительных причин
Об этом информирует Верховная Рада Украины .
"Начисление заработной платы народному депутату осуществляется на основании наличия табеля учета рабочего времени. После полномасштабного вторжения российской федерации 24 февраля 2022 года, часть народных депутатов перестали посещать пленарные заседания Верховной Рады Украины", - сообщается на сайте.
Учет рабочего времени нардепов, не входящих в комитет, осуществляет подразделение Аппарата ВР, отвечающего за организационное обеспечение пленарных заседаний.
Как следствие, покинувшие страну избранники остались без зарплаты.
"С мая 2022 года заработная плата и выплаты народным депутатам, которые находятся не в Украине без уважительных причин, не начисляется", - добавляют в ВР.
- Верховная Рада до конца года должна принять около 49 евроинтеграционных законодательных актов.
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