Верховная Рада не через COVID-19 не будет работать, а потому, что большинство не может проголосовать выгодные Офису Зеленского законопроекты – Синютка
Народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка считает, что народные депутаты хотят перенести пленарные заседания Верховной Рады не из-за роста количества больных COVID-19
Такое мнение политик высказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Эспрессо.TV.
“28 больных COVID-19 народных депутатов – это точно не критическое количество для остановки работы Верховной Рады. И мы, депутаты Европейской солидарности завтра хотим вынести на голосование вопрос о полноценной работе ВР и полноценной пленарной неделе. Но мы прекрасно понимаем, что проблема в болезнях народных депутатов. Конечно, сейчас пандемия коронавируса снова набирает обороты в Украине и власть, которая так долго рассказывала украинцам о том, как много сделано, на самом деле снова упустила этот момент. И очевидно, что угроза для здоровья и жизни людей достаточно велика”, – отметил Синютка.
По мнению народного депутата, Верховная Рада не будет работать не из-за роста количества больных COVID-19, а потому, что уже в течение длительного периода времени нет монобольшинства в парламенте.
"Сегодня даже то большинство, которое сформировалось из "слуг народа" и депутатов олигархических фракций, не может принять выгодные Офиса Зеленского законопроекты. И это было продемонстрировано во время голосования на последней неделе предыдущей сессии, когда даже повестка дня, которую предложило большинство, – это были популистские законы об экономическом паспорте и счастливом будущем, но ни одного вопроса, касающегося вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной. И очевидно, потому, что у них нет голосов, они решили выйти с решением о прекращении работы парламента”, – отметил Олег Синютка.
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Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий видеосвязью на заседании согласительного совета 31 января выступил за перенос пленарных заседаний Верховной Рады, потому что мы на этой неделе власти ожидают до 50-60 тысяч заболевших в сутки.
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По словам Радуцкого, находиться большого количества людей в закрытых помещениях – провоцировать ухудшение эпидемической ситуации.
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