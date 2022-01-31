Верховная Рада не через COVID-19 не будет работать, а потому, что большинство не может проголосовать выгодные Офису Зеленского законопроекты – Синютка

Такое мнение политик высказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Эспрессо.TV.

“28 больных COVID-19 народных депутатов – это точно не критическое количество для остановки работы Верховной Рады. И мы, депутаты Европейской солидарности завтра хотим вынести на голосование вопрос о полноценной работе ВР и полноценной пленарной неделе. Но мы прекрасно понимаем, что проблема в болезнях народных депутатов. Конечно, сейчас пандемия коронавируса снова набирает обороты в Украине и власть, которая так долго рассказывала украинцам о том, как много сделано, на самом деле снова упустила этот момент. И очевидно, что угроза для здоровья и жизни людей достаточно велика”, – отметил Синютка.

По мнению народного депутата, Верховная Рада не будет работать не из-за роста количества больных COVID-19, а потому, что уже в течение длительного периода времени нет монобольшинства в парламенте.

"Сегодня даже то большинство, которое сформировалось из "слуг народа" и депутатов олигархических фракций, не может принять выгодные Офиса Зеленского законопроекты. И это было продемонстрировано во время голосования на последней неделе предыдущей сессии, когда даже повестка дня, которую предложило большинство, – это были популистские законы об экономическом паспорте и счастливом будущем, но ни одного вопроса, касающегося вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной. И очевидно, потому, что у них нет голосов, они решили выйти с решением о прекращении работы парламента”, – отметил Олег Синютка.