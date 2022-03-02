Верховная Рада начала собирать доказательства нарушений прав человека и военных преступлений россиян во время вторжения РФ в Украину

Об этом говорится в телеграм-канале парламента .



"Сегодня важно фиксировать факты атак оккупационных войск на гражданские объекты в Украине. Поэтому мы начинаем сбор доказательств нарушений прав человека и военных преступлений россиян в Украине", - сообщили в Верховной Раде.



Сообщение нужно отправлять по электронному адресу KharkivTribunalEvidence@gmail.com. Они должны содержать следующую информацию:

когда (дата, время);

где (максимально точный адрес);

обстоятельства (что именно произошло, какое оружие было использовано, почему считаем, что виновны оккупанты);

описание жертв и разрушений;

фото/видео для подтверждения обстоятельств;

краткое свидетельство от юриста, если он являлся непосредственным свидетелем, или от другого очевидца с указанием его паспортных данных;

если есть альтернативная версия произошедшего от оккупантов, то объяснить, в чем она заключается и почему не верна.

Схема может содержать не все пункты, но желательно выполнить большинство из них. В дальнейшем информацию не будут проверять. В случае сомнений, произошло ли событие и было ли именно таким, сообщения не следует присылать.В Верховной Раде призвали не давать никакой информации неидентифицированным лицам и организациям.

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