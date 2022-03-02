Верховная Рада начала собирать доказательства нарушений прав человека и военных преступлений россиян во время вторжения РФ в Украину
2 марта Верховная Рада начала сбор доказательств преступлений, совершенных россиянами во время вторжения в Украину
Об этом говорится в телеграм-канале парламента .
"Сегодня важно фиксировать факты атак оккупационных войск на гражданские объекты в Украине. Поэтому мы начинаем сбор доказательств нарушений прав человека и военных преступлений россиян в Украине", - сообщили в Верховной Раде.
Сообщение нужно отправлять по электронному адресу KharkivTribunalEvidence@gmail.com. Они должны содержать следующую информацию:
- когда (дата, время);
- где (максимально точный адрес);
- обстоятельства (что именно произошло, какое оружие было использовано, почему считаем, что виновны оккупанты);
- описание жертв и разрушений;
- фото/видео для подтверждения обстоятельств;
- краткое свидетельство от юриста, если он являлся непосредственным свидетелем, или от другого очевидца с указанием его паспортных данных;
- если есть альтернативная версия произошедшего от оккупантов, то объяснить, в чем она заключается и почему не верна.
В Верховной Раде призвали не давать никакой информации неидентифицированным лицам и организациям.
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