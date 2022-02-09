Верховная Рада – на карантине, а Шуфрич – на зимней Олимпиаде в Китае. ФОТО
На этой неделе Верховная Рада находится на карантине из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. А нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич был замечен на зимней Олимпиаде в Китае
Фото опубликовал журналист Евгений Кузьменко.
"Ой, а кто это у нас в олимпийском Пекине на трибуне болеет? Нестор Иванович – улыбнитесь, вас снимает нескрытая камера! (На самом деле подруга из Германии прислала). И как бы неплохо, что вы болеете за нашего фигуриста Шмуратко, но вот я заглядываю в повестку дня пленарных заседаний карантинного якобы Рады - и что я вижу?", - отметил он.
Кузьменко напомнил, что в ВР неделя работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.
"Это же в какой такой комиссии, в каком комитете вы, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации, там работаете? Контролируете свободу слова в Пекине? Так вы храбрый человек, Нестор Иванович", - написал он.
- Напомним, Верховная Рада Украины перенесла пленарные заседания на середину февраля из-за вспышки коронавируса. Работа в таком же режиме продлится с 7 по 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.
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