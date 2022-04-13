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Главная война с Россией Верховная Рада лишит Медведчука депутатского мандата, - Стефанчук

Верховная Рада лишит Медведчука депутатского мандата, - Стефанчук

13 апреля, 2022 среда
20:39
война с Россией

Председатель Верховной Рады заявил, что депутата фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука лишат депутатского мандата

Об этом Руслан Стефанчук заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом.

Это произойдет после решения суда по делу нардепа. Председатель Верховной Рады сказал, что, согласно статье 81 Конституции Украины, определены семь случаев лишения особы депутатского мандата.

"Мы знаем, что по поводу господина Медведчука ведется уголовное производство, и как только мы получим решение суда, вступившее в законную силу, – это и будет основанием, чтобы лишить его депутатского мандата", - сказал спикер парламента

По мнению Руслана Стефанчука, война расставила точки над "і" по многим делам внутри Украины.

"Мы видим, что все "пророссийские ястребы", которые годами рядились в "голубей мира", показали свое внутреннее "я" незадолго до нападения или с первыми взрывами бомб", - сказал Стефанчук. Он напомнил, что Верховная Рада Украины приняла уже действующий закон о коллаборационизме. Поэтому каждый сотрудничающий с врагом будет привлечен к ответственности.

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Виктор Медведчук
Руслан Стефанчук
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