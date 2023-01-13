Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача, Кузьмина и Аксенова

Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача, Кузьмина и Аксенова

13 января, 2023 пятница
13:57
Общество

Депутаты Верховной Рады проголосовали за лишение мандатов нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Андрея Аксенова и Рената Кузьмина

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Примечательно, что за лишение мандатов пророссийских депутатов из-за утраты ими гражданства проголосовали так:

За лишение мандата Виктора Медведчука - 320 голосов;
За лишение мандата Тараса Козака - 317 голосов;
За лишение мандата Андрея Деркача - 314 голосов;
За лишение мандата Рената Кузьмина - 319 голосов.

По собственному заявлению также лишили мандата Андрея Аксенова: за лишение проголосовали 294 депутата.

  • 10 января стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина гражданства Украины. Это он сделал на основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой Украины.
  • Нардепы Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами фракции ОПЗЖ, Деркач - внефракционный нардеп. Кузьмин и Деркач объявлены в розыск по подозрению в госизмене, Козак уехал из Украины до начала полномасштабной войны, кума Путина Медведчука передали России в обмен на украинских пленных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Верховная Рада
ОПЗЖ
Читайте также:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
11 января, 2023 среда
На Бахмутском направлении у неприятеля начался информационный ступор. Колонка Сергея Згурца
Автор
12 января, 2023 четверг
Украина держится за Соледарь, Пригожин "хвастается" телом британца, Герасимову вручили "отравленную чашу". Мировые СМИ об Украине 12 января
Автор Татьяна Яворськая
11 января, 2023 среда
Икона с "Мерседесом": имело ли право УПЦ МП разрисовывать лавру портретами своих руководителей
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 41.94
    Продажа 42.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 января
15:33
Будут ли "крещенские" морозы и какой погоды ожидать 14 января. Прогноз от Наталки Диденко
15:20
Эксклюзив
Враг оккупировал Мирное и Дорожнянку на Запорожье, - депутат облсовета Лышенко
15:16
В Африку, Азию и Европу отправили первый в этом году миллион тонн украинского зерна
14:57
Германия утверждает, что не получала официальных запросов от других стран о поставке Украине танков Leopard
14:44
Великобритания и Украина
По меньшей мере 10 подсанкционных олигархов РФ использовали "золотые визы", чтобы получить вид на жительство в Британии, - Reuters
14:41
В Анкаре состоялся третий раунд переговоров с РФ об обмене пленными
14:21
"Искусство в стране войны": Эспрессо покажет новый документальный сериал
14:21
Зеленский выступил перед парламентом Литвы: попросил танки, артиллерию, санкции и трибунал над РФ
14:18
OPINION
На вопросы верующих и духовенства УПЦ МП должна ответить не только церковная верхушка
14:17
Враг обстрелял из ЗРК С-300 населенные пункты Запорожской области, погибла женщина
14:08
В настоящее время в Украине циркулирует 8 разновидностей штамма "Омикрон", - Кузин
14:02
OPINION
Не надо оправдать коррупцию тем, что она "везде"
13:55
россия хакер
Хакеры из России атаковали предвыборные сайты кандидатов в президенты Чехии
13:48
В Украине сообщили о договоренности насчет передачи Израилем технологий разумного оповещения о ракетах и дронах
13:39
Эксклюзив
Отсутствие ракетных обстрелов будет свидетельствовать о том, что Герасимов предложил Путину новый план, - военный эксперт Самусь
13:31
Украина совершила революцию в своей киберзащите на фоне атак РФ, - французский генерал Боннемезон
13:25
Россия объявила о якобы захвате Соледара. В ВСУ опровергли
13:22
Кулеба заявил, что на саммите Украина – ЕС одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению
13:16
Россияне сменили юридический адрес ЗАЭС, теперь она "подчиняется" Москве
13:10
Доверие украинцев к Вооруженным Силам Украины возросло до 96%, - опрос КМИС
13:03
Эксклюзив
100 тысяч раздора. Стоит ли считать деньги военных?
12:57
Полицейские идентифицировали военного РФ, который пытал и грабил жителей Киевщины во время оккупации
12:39
Ночью армия РФ атаковала базу с коммунальным транспортом в Херсоне, есть раненый, обломки повредили электросети
12:27
В окрестностях Киева будут раздаваться взрывы: работают саперы
12:22
НАТО разместит самолеты AWACS в Румынии, они будут отслеживать российскую активность
12:18
Кулеба назвал "две важные вещи", которые помогут украинцам пережить зиму в условиях российского террора
12:08
OPINION
Судьи в Украине не готовы к демократии
11:57
В Белгородской области во время ремонта "демилитаризовался" танк, еще два получили повреждения, - росСМИ
11:57
Резников назвал ежедневные потери военных Украины и РФ в войне
11:57
Общие учения российских и беларусских военных не следует воспринимать как угрозу наступления на Киев, - КМВА
11:56
В Украине взломали е-систему и пытались легализовать незаконные застройки
11:38
Франция объявила о приблизительных сроках поставки танков AMX-10 RC Украине
11:34
Британская разведка: РФ использует заключенных в оборонном производственном секторе
11:26
В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит, но в выходные возможно улучшение, - Укрэнерго
11:24
Международная федерация журналистов призывает украинское правительство пересмотреть новый закон о СМИ
10:46
В результате боевых действий РФ за сутки в Украине погибли 4 человека, 8 получили ранения
10:31
В России придумали новые условия для переговоров с Украиной, хотят без посредников
10:05
OPINION
Жеваго или Ткач: кто больше донатит на армию?
10:00
СБУ тренировалась задерживать вражескую ДРГ на энергообъекте вблизи границы с Беларусью
09:47
За прошедшие сутки армия РФ 49 раз обстреляла Херсонщину, погиб мирный житель, двое получили ранения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV