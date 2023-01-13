Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача, Кузьмина и Аксенова
Депутаты Верховной Рады проголосовали за лишение мандатов нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Андрея Аксенова и Рената Кузьмина
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Примечательно, что за лишение мандатов пророссийских депутатов из-за утраты ими гражданства проголосовали так:
За лишение мандата Виктора Медведчука - 320 голосов;
За лишение мандата Тараса Козака - 317 голосов;
За лишение мандата Андрея Деркача - 314 голосов;
За лишение мандата Рената Кузьмина - 319 голосов.
По собственному заявлению также лишили мандата Андрея Аксенова: за лишение проголосовали 294 депутата.
- 10 января стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина гражданства Украины. Это он сделал на основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой Украины.
- Нардепы Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами фракции ОПЗЖ, Деркач - внефракционный нардеп. Кузьмин и Деркач объявлены в розыск по подозрению в госизмене, Козак уехал из Украины до начала полномасштабной войны, кума Путина Медведчука передали России в обмен на украинских пленных.
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