Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача, Кузьмина и Аксенова

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Примечательно, что за лишение мандатов пророссийских депутатов из-за утраты ими гражданства проголосовали так:

За лишение мандата Виктора Медведчука - 320 голосов;

За лишение мандата Тараса Козака - 317 голосов;

За лишение мандата Андрея Деркача - 314 голосов;

За лишение мандата Рената Кузьмина - 319 голосов.

По собственному заявлению также лишили мандата Андрея Аксенова: за лишение проголосовали 294 депутата.

10 января стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина гражданства Украины. Это он сделал на основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой Украины.

Нардепы Медведчук, Козак и Кузьмин являются членами фракции ОПЗЖ, Деркач - внефракционный нардеп. Кузьмин и Деркач объявлены в розыск по подозрению в госизмене, Козак уехал из Украины до начала полномасштабной войны, кума Путина Медведчука передали России в обмен на украинских пленных.

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