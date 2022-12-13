Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram .

Вместо скандального ОАСК Рада создала Киевский городской окружной админсуд.

"Рада проголосовала №5369 по ликвидации ОАСК и №5370 об образовании Киевского городского окружного административного суда. Оба в целом. 310 и 326 голосов", - написал Железняк.

Больше всего голосов за ликвидацию ОАСК дала фракция партии "Слуга Народа" – 194 "за".

ЕС – 24;

Родина – 11;

Платформа за жизнь и мир-20;

За будущее – 12;

Голос – 13;

Доверие – 14;

Восстановление Украины – 13;

Внефракционные – 9.

При этом два нардепа воздержались, еще 31 - не голосовал.

17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование о возможных злоупотреблениях судьями Окружного административного суда Киева.

13 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева

9 декабря 2022 Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики на заседании 12 декабря поддержал законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева.

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