Рада ликвидировала скандальный ОАСК и создала вместо него Киевский городской окружной админсуд
Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram .
Вместо скандального ОАСК Рада создала Киевский городской окружной админсуд.
"Рада проголосовала №5369 по ликвидации ОАСК и №5370 об образовании Киевского городского окружного административного суда. Оба в целом. 310 и 326 голосов", - написал Железняк.
Больше всего голосов за ликвидацию ОАСК дала фракция партии "Слуга Народа" – 194 "за".
- ЕС – 24;
- Родина – 11;
- Платформа за жизнь и мир-20;
- За будущее – 12;
- Голос – 13;
- Доверие – 14;
- Восстановление Украины – 13;
- Внефракционные – 9.
При этом два нардепа воздержались, еще 31 - не голосовал.
- 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
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- 9 декабря 2022 Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
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