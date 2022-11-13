Верховная Рада готовит обращение по исключению РФ из G20, - нардеп Железняк
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что Верховная Рада Украины готовит обращение к странам-партнерам с призывом исключить Россию из Группы двадцати
Об этом он пишет в телеграмме .
Железняк отмечает, что соответствующее постановление будет внесено в Раду на следующей неделе, тогда же состоится голосование. Он также напомнил, что еще в 2014 году Россию исключили из Большой восьмерки в результате ее аннексии Крыма.
"Напомню, что в 2014 году после аннексии Крыма РФ уже выгнали из Большой восьмерки (G8). Ну и есть предложение кто должен заменить ее в этой Группе двадцати", - пишет он.
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