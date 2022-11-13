Об этом он пишет в телеграмме .

Железняк отмечает, что соответствующее постановление будет внесено в Раду на следующей неделе, тогда же состоится голосование. Он также напомнил, что еще в 2014 году Россию исключили из Большой восьмерки в результате ее аннексии Крыма.

"Напомню, что в 2014 году после аннексии Крыма РФ уже выгнали из Большой восьмерки (G8). Ну и есть предложение кто должен заменить ее в этой Группе двадцати", - пишет он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал на саммите Большой двадцатки бросить вызов режиму Владимира Путина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb