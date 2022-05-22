Верховная рада денонсировала ряд соглашений Украины с СНГ и Россией, - нардеп Железняк
Украина разорвала ряд соглашений с СНГ, в частности про борьбу с незаконной миграцией и общий аграрный рынок
Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Речь идет о соглашениях по борьбе с незаконной миграцией, об общем аграрном рынке и увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Также украинский парламент денонсировал Соглашения между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов.
Кроме того, между Украиной и РФ больше нет Соглашения об избежании двойного налогообложения.
"Это еще один удар по экономическим отношениям с РФ. Теперь доходы, полученные в стране агрессора, будут облагаться налогом и в Украине", - написал депутат.
- Напомним, Рада утвердила выход Украины из соглашений СНГ об определении происхождения товаров из развивающихся стран. Документ предусматривает, в частности, выход Украины из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций
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