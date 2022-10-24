Верка Сердючка во Львове спела русскоязычные песни

Об этом со ссылкой на видео очевидцев в Instagram сообщает "Высокий замок".

В ресторане "Kilinski" во Львове 22 октября Андрей Данилко вместе с группой выступил на свадьбе. Артисты, одетые в вышитые сорочки, исполняли русскоязычные хиты из репертуара.

С 2018 г. во Львове и области действует решение Львовского областного совета о запрете русскоязычного культурного продукта. По запросу издания менеджер по бронированию свадеб и корпоративов ресторана "Kilinski" Михаил отметил, что не должен заниматься репертуаром развлекательного мероприятия.

"Возможно, я что-то до конца не знаю, – ответил Михаил. – Впервые о таком слышу. Мы занимаемся бронированием свадеб, раздаем официантам обязанности. Но не занимаемся репертуаром во время свадьбы. Есть специальные организационные компании".

Председатель депутатской комиссии по культуре, информационной политике и продвижению Львовского областного совета Святослав Шеремета отметил, что это решение является обязательным к исполнению, а депутатская комиссия проводила разъяснительные рейды по ресторанам, клубам, заведениям питания.

"Будем рассматривать это на комиссии. Мне казалось, что на восьмом месяце войны такие вещи во Львове должны быть невозможны. В первую очередь должно быть сознание субъекта предпринимательства, чтобы такие вещи не происходили, тем более во время войны", - заявил депутат.

Шеремета добавил, что на ближайшем заседании специальной комиссии областного совета рассмотрят нарушения в этом ресторане и направят обращение от депутатов в Национальную полицию, чтобы составить акт о нарушении. Штраф определит суд.

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