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"Верим, что не будет никакого решения о судьбе Украины за нашими спинами": в ОПУ отреагировали на переговоры США и РФ

11 января, 2022 вторник
19:02
Общество ОПУ

Украина приветствует намерения и усилия США, НАТО и России провести переговоры и решить спорные вопросы, а также доверяет союзникам и их утверждениям, что судьба Украины будет решаться исключительно с Украиной

Об этом сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Укринформ.

"В этой ситуации можем только приветствовать намерения и усилия США, НАТО и России снизить уровень напряжения и решить все спорные вопросы за столом переговоров. Что касается участия Украины в этих переговорах, у нас есть доверие к нашим партнерам и к их словам о том, что ни одного решения по судьбе Украины за нашей спиной принимать не будут", - сказал Никифоров.

Представитель президента заявил, что Украина на разных уровнях держит контакт с администрацией президента США Джо Байдена.

Также Никифоров отметил, что аргументы и оговорки накануне Совета Россия-НАТО украинская делегация смогла высказать 10 января на комиссии НАТО-Украина. По его словам, позиция Украины была поддержана всеми 30 членами Альянса.

Никифоров отметил, что от России ожидается выполнение предварительных договоренностей и готовность к новому диалогу, а Украина в ответ готова на любой формат переговоров для разрешения конфликта.

"Украина как можно быстрее заинтересована разрешить конфликт на Донбассе мирным путем. Мы готовы искать решения абсолютно во всех форматах – и в новых, и в реанимированных старых", – сказал Никифоров.

  • Напомним, 10 января после встречи с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с РФ на этой неделе не могут полностью разрешить европейский кризис безопасности, однако он надеется, что они начнут процесс предотвращения военного конфликта. Стефанишина заявила, что обсуждение "гарантий безопасности" РФ должно начаться с вывода войск России из Украины.
  • Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров 10 января с США в Женеве российская сторона не собирается отступать от сформулированных ею требований по "гарантиям безопасности", а на уступки придется пойти американцам. Также он назвал эти переговоры "сложными и конкретными".
  • 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия, посвященное ситуации вокруг Украины.

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