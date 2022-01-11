"Верим, что не будет никакого решения о судьбе Украины за нашими спинами": в ОПУ отреагировали на переговоры США и РФ

Об этом сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает Укринформ.

"В этой ситуации можем только приветствовать намерения и усилия США, НАТО и России снизить уровень напряжения и решить все спорные вопросы за столом переговоров. Что касается участия Украины в этих переговорах, у нас есть доверие к нашим партнерам и к их словам о том, что ни одного решения по судьбе Украины за нашей спиной принимать не будут", - сказал Никифоров.

Представитель президента заявил, что Украина на разных уровнях держит контакт с администрацией президента США Джо Байдена.

Также Никифоров отметил, что аргументы и оговорки накануне Совета Россия-НАТО украинская делегация смогла высказать 10 января на комиссии НАТО-Украина. По его словам, позиция Украины была поддержана всеми 30 членами Альянса.

Никифоров отметил, что от России ожидается выполнение предварительных договоренностей и готовность к новому диалогу, а Украина в ответ готова на любой формат переговоров для разрешения конфликта.

"Украина как можно быстрее заинтересована разрешить конфликт на Донбассе мирным путем. Мы готовы искать решения абсолютно во всех форматах – и в новых, и в реанимированных старых", – сказал Никифоров.