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Верещук заявила о подготовке к эвакуации детей из отдельных районов Харьковщины

8 августа, 2023 вторник
21:58
Общество

Отдельные районы Харьковской области готовятся к обязательной эвакуации детей

Об этом Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в частности речь идет об обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов.

"Готовится новая область - Харьковщина готовится к обязательной эвакуации, в том числе из некоторых населенных пунктов - принудительным образом в отношении детей", - сказала Верещук.

Однако Ирина Верещук пока не объяснила, о каком количестве населенных пунктов идет речь.

"Я бы хотела дождаться, потому что решение сначала должно быть Совета обороны Харьковской области, а мы вчера беседовали с Олегом Синегубовым - руководителем ОВА, и он проинформировал, что такое решение будет, учитывая наши наступательные действия. Враг отвечает, и нам нужно быть готовыми. Мы должны сделать все, чтобы гражданское население не страдало", - говорится в заявлении Ирины Верещук.

  • По данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. За последние сутки РФ нанесла авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы нанесли по более чем 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Кучеривка, Купянск Харьковской области.
  • 8 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении.
Украина
Россия
Война с Россией
Ирина Верещук
Харковщина
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