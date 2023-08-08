Верещук заявила о подготовке к эвакуации детей из отдельных районов Харьковщины

Об этом Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в частности речь идет об обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов.

"Готовится новая область - Харьковщина готовится к обязательной эвакуации, в том числе из некоторых населенных пунктов - принудительным образом в отношении детей", - сказала Верещук.

Однако Ирина Верещук пока не объяснила, о каком количестве населенных пунктов идет речь.

"Я бы хотела дождаться, потому что решение сначала должно быть Совета обороны Харьковской области, а мы вчера беседовали с Олегом Синегубовым - руководителем ОВА, и он проинформировал, что такое решение будет, учитывая наши наступательные действия. Враг отвечает, и нам нужно быть готовыми. Мы должны сделать все, чтобы гражданское население не страдало", - говорится в заявлении Ирины Верещук.