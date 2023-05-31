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Верещук: враг меняет имена и даты рождения незаконно депортированным из Украины детям

31 мая, 2023 среда
18:57
Война с Россией

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в РФ изменяют имена и даты рождения незаконно депортированным детям

Об этом информирует Интерфакс-Украина .

В среду на конференции "UA: Война. Недопетая колыбельная" Верещук рассказала, что враг делает все, чтобы украинцам было труднее вернуть своих детей домой.

"В России, где во всех регионах их прячут, меняют идентичность, меняют имена, фамилии, даты рождения, делают все, чтобы ассимилировать, а фактически - совершают акт геноцида в отношении наших детей, насильно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли о своей родной земле, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность", - говорит вице-премьер-министр.

Верещук подчеркнула, что Украине необходима широкая международная поддержка в возвращении наших детей, особенно имеющих статус, и добавила: "Нам нужно давление на Россию. Мы должны найти механизм немедленно. Потому что каждый день, пока дети остаются там, - это минус к их будущему, это потеря их идентичности.

Что известно о депортации украинских детей

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию захватчиками жителей временно оккупированных территорий Украины в РФ и приветствовала выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о возможности депортации украинцев за отказ принимать паспорта РФ.

В специальном отчете, который представила ОБСЕ 4 мая, говорится , что принудительный вывоз Россией украинских детей может быть признан преступлением против человечности.

14 мая стало известно, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики принудительно паспортизуют детей от 14 лет, угрожая их родителям.

24 мая стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство.

29 мая в России внесли изменения в закон "О военном положении", которые, в частности, легализуют депортацию жителей временно оккупированных территорий и проведение так называемых выборов.

Во время проведения медосмотров на временно оккупированных территориях россияне ставят детям фейковые диагнозы – после этого родителей заставляют дать согласие на их вывоз на так называемое лечение или реабилитацию в Россию.

30 мая СМИ врага сообщали о задержании украинки в Москве. Женщина якобы пыталась оформить там опекунство над двумя детьми из временно оккупированного Геническа.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с планом возвращения незаконно депортированных Россией детей Bring Kids Back UA и принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец: Украина подтверждает, что через территорию Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Новости
Украина
Россия
Ирина Верещук
воєнні злочини Росії
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