Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донетчины
29 июля Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области
Как сообщает минреинтеграции Украины, штаб по эвакуации возглавила глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук
В министерстве отмечают, что Донецкая область сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена.
"Люди рискуют не только попасть под обстрелы – при отсутствии тепла, лекарств и еды зимой выжить будет непросто. Выход – эвакуация. Чтобы она прошла слаженно и безопасно, необходима координация действий властей, военных, волонтеров. Надо вывезти людей из опасного места, найти им приют, оказать помощь, расселить. Все это работа штаба, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее Ирина Верещук призвала жителей Донбасса эвакуироваться. Переселенцев собираются принимать области в Центре и на Западе Украины
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