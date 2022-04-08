Верещук: в Украине согласовано 10 гумкоридоров на 8 апреля
По состоянию на 8 апреля в Украине утвердили 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения
Об этом сообщила вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук в telegram.
Донецкая область :
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Мариуполь – Запорожье (на личном транспорте).
Запорожская область :
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Бердянск – Запорожье (на личном транспорте и автобусами);
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Токмак – Запорожье (на личном транспорте и автобусах);
Место сбора: ул. Шевченко, 5
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Мелитополь – Запорожье (на личном транспорте);
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.
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Энергодар – Запорожье (на личном транспорте). Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
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Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28 ;
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Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324 ;
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Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42 ;
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с. Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13 ;
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Рубежное – Бахмут.
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